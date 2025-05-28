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В московском аэропорту образовались длинные очереди

В московском аэропорту «Шереметьево» выстроились огромные очереди из пассажиров рейсов, которые были отменены или перенесены из-за введения временных ограничений.

В московском аэропорту «Шереметьево» выстроились огромные очереди из пассажиров рейсов, которые были отменены или перенесены из-за введения временных ограничений. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

«Обстановка в аэропорту Шереметьево: сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы поменять билеты на рейсы, которые отменены», — говорится в сообщении.

Столпотворение наблюдается и в чистой зоне. Там пассажирам, по данным источника, раздают еду и воду. Задержаны десятки рейсов как на прилет, так и на вылет. Несколько из них отменены.

Временные ограничения в столичных аэропортах были сняты всего чуть больше часа назад. Со вчерашнего вечера и ночью над несколькими регионами, в том числе и Подмосковьем, работали средства ПВО. Всего было уничтожено около 300 вражеских БПЛА.

Ранее «МК» писал, что украинские беспилотники атаковали Зеленоград, около Москвы сбили 33 дрона.