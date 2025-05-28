В московском аэропорту образовались длинные очереди

Временные ограничения в столичных аэропортах были сняты всего чуть больше часа назад. Со вчерашнего вечера и ночью над несколькими регионами, в том числе и Подмосковьем, работали средства ПВО. Всего было уничтожено около 300 вражеских БПЛА.