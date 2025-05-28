Основные маневры учений «Запад-2025» перенесут от западных границ Белоруссии

Основные маневры военных учений «Запад-2025», запланированные на сентябрь этого года, перенесли вглубь территории Белоруссии от западных границ. Об этом рассказал министр обороны республики Виктор Хренин.
Глава военного ведомства уточнил, что по интенсивности и масштабам учения «Запад» всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной подготовки, которые проводят европейские страны — члены НАТО. Тем не менее, уже традиционно сам факт проведения этих учений «вызывает шаблонные домыслы» со стороны представителей военно-политического руководства в Европе.
«Приняли решение о снижении параметров учения Запад-2025 и переносе его основных маневров», — сообщил Воробьев на заседании Совета министров обороны государств — членов ОДКБ.
По его словам, таким образом Белоруссия «в очередной раз не только словом, но и делом подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности».
Ранее Воробьев заявил, что учения «Запад-2025» покажут, что Москва и Минск никому не угрожают, отметив, что Россия и Белоруссия проводят эти учения, чтобы показать — мы готовы себя защищать.