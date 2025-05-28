Основные маневры учений «Запад-2025» перенесут от западных границ Белоруссии

Глава военного ведомства уточнил, что по интенсивности и масштабам учения «Запад» всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной подготовки, которые проводят европейские страны — члены НАТО. Тем не менее, уже традиционно сам факт проведения этих учений «вызывает шаблонные домыслы» со стороны представителей военно-политического руководства в Европе.