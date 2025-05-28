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В калининградском аэропорту снова задерживаются рейсы

Это связано с тем, что в Москве закрывали небо для самолетов.

В калининградском аэропорту «Храброво» с раннего утра в среду, 28 мая, отмечаются изменения в расписании. На вылет задерживаются шесть рейсов, пять отменены. На прилет задерживаются девять рейсов, четыре отменены. Об этом говорят данные онлайн-табло.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», это связано с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов. Меры были направлены на обеспечение безопасности.

Ночью Росавиация полностью закрывала небо Москвы для самолетов. Ограничения затронули аэропорты во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. К утру аэропорты открыли.