На въезде в Крым увеличат количество пунктов досмотра

Количество пунктов досмотра на въезде в Крым планируют увеличить, это позволит сократить время досмотра. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
«Это, прежде всего, вопрос безопасности. Насколько нам известно, ответственная служба готовит и увеличение пунктов досмотра», — цитирует чиновника агентство ТАСС.
По его словам, ведется также работа над тем, чтобы сократить время досмотра. Однако, как подчеркнул замглавы Минэкономразвития, туристам стоит быть готовыми к тому, что время в пути может занять несколько больше времени, чем они предполагали.