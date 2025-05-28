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На въезде в Крым увеличат количество пунктов досмотра

Минэкономразвития: количество пунктов досмотра на въезде в Крым увеличат.

Источник: Комсомольская правда

Количество пунктов досмотра на въезде в Крым планируют увеличить, это позволит сократить время досмотра. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«Это, прежде всего, вопрос безопасности. Насколько нам известно, ответственная служба готовит и увеличение пунктов досмотра», — цитирует чиновника агентство ТАСС.

По его словам, ведется также работа над тем, чтобы сократить время досмотра. Однако, как подчеркнул замглавы Минэкономразвития, туристам стоит быть готовыми к тому, что время в пути может занять несколько больше времени, чем они предполагали.