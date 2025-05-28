Минобороны: Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что Беларусь снизит параметры и отодвинет от границы с Евросоюзом учения «Запад-2025». Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Так, генерал-лейтенант Хренин сделал заявление о снижении параметров учений «Запад-2025», а также о том, что их «отодвигают» от границы с ЕС вглубь страны.
— Мы приняли решение о снижении параметров учения «Запад-2025» и переносе его основных маневров вглубь территории Беларуси от западных границ, — прокомментировал глава Министерства обороны.
Также Хренин обратил внимание на то, что военные учения «Запад-2025» не нацелены против кого-либо. И пояснил, что перенос основных маневров учений вглубь территории от границы с Евросоюзом является свидетельством готовности Минска к диалогу и снижению напряженности в регионе.
Отдельно глава оборонного ведомства заметил, что по своей интенсивности и масштабу учения «Запад» в Беларуси всегда были несопоставимы с мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводятся в Европе странами НАТО. Но и добавил, что уже традиционно сам факт проведения учения «Запад» у представителей военно-политического руководства отдельных стран Европы «вызывает шаблонные домыслы со стороны».
При этом также Хренин сказал, что Беларусь снижает параметры и отодвигает от границы учения «Запад — 2025» невзирая на то, что «никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Беларуси так и не были сделаны». Это, как он подчеркнул, на деле подтверждает готовность Минска к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Он добавил, что белорусские власти осуществляют этот шаг, «не надеясь на конструктивную ответную реакцию».
— Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь, — заключил министр обороны.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским пограничникам: «На границе неспокойно».
А еще Лукашенко хочет продолжения сотрудничества с Азербайджаном.