Минобороны: Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны

При этом также Хренин сказал, что Беларусь снижает параметры и отодвигает от границы учения «Запад — 2025» невзирая на то, что «никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Беларуси так и не были сделаны». Это, как он подчеркнул, на деле подтверждает готовность Минска к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Он добавил, что белорусские власти осуществляют этот шаг, «не надеясь на конструктивную ответную реакцию».