Оскар Кучера прокомментировал слова Никиты Михалкова об Олесе Железняк

В конце мая Оскар Кучера сыграл в «Русской песне» Чуба, пожилого казака в музыкальном спектакле «Ночь перед Рождеством» по Гоголю режиссера-постановщика Нины Чусовой. Остальные действующие лица и исполнители: Царица — народная артистка России Надежда Бабкина, кузнец Вакула — Глеб Матвейчук и Арсений Климов в разных составах, Оксана — Светлана Рассказова, дьяк Осип Никифорович — Александр Варнаев, Панас, Чубов кум — Павел Арламов. Черт — Сергей Астахов и Юрий Катаев в разных составах. Голова — Дмитрий Морозов. Несмотря на явно «зимний» сюжет, зал на спектакле был полон. Как говорят создатели, режиссер Нина Чусова, взяв за основу повесть Николая Васильевича Гоголя, изобрела чудодейственное лекарство от зимней хандры — музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством». Знакомый каждому со школьной скамьи сюжет разворачивается в декорациях художника Павла Каплевича. Благодаря ему сценическое пространство по ходу действия превращается то в заснеженный двор, то в питейное заведение — Шинок, а то и вовсе — во дворец Императрицы. Когда из печных труб струится дымок, в окошках горит свет, а на улице завывает и кружит меж сугробов метель, невольно забываешь о том, что ты находишься в зрительном зале, а не в деревушке близ Диканьки. Будто оказался в рождественской сказке, где кузнец Вакула ради своенравной красавицы Оксаны соглашается на сделку с чертом, а разбитная и хитрая Солоха, сидя на месяце, собирает в рукав звезды с ночного зимнего неба. Создатели наполнили действие живой музыкой, хореографией и песенными зарисовками. Дивные русские и украинские мотивы, вплетенные в канву постановки, как нельзя лучше воссоздают атмосферу, описанную великим Гоголем. В спектакле заняты вокальный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета».