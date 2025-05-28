Оскар Кучера прокомментировал слова Никиты Михалкова об Олесе Железняк

Известный актер Оскар Кучера активно помогает бойцам СВО и Донбассу, придерживается четкой патриотической позиции и своих взглядов относительно необходимости СВО не скрывает. Из-за этого он был внесен в «черный список» Украины — в апреле 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины издал постановление «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» в отношении Оскара Кучеры. В большом интервью сайту aif.ru Оскар Кучера, помимо прочего, прокомментировал ситуацию вокруг народной артистки РФ Олеси Железняк, которой отказали в главной роли из-за ее патриотической позиции по СВО и помощи Донбассу. На увольнение Железняк из сериала остро отреагировал режиссер Никита Михалков.
«У меня сократилось количество работы из-за моей позиции, — заявил сайту aif.ru Оскар Кучера. — Все так и есть, как Олеся рассказывает. Вообще удивительно: ты выступаешь за свою страну, а в твоей стране остаются люди, которые решают вопросы и которые, оказывается, твою страну не очень сильно любят. Так что да, у меня все тоже так, как у Олеси. Но мы подождем. Авгиеву конюшню нужно чистить. В нашей стране особенно. Потому что очень они загрязнены, к сожалению. Когда Советский Союз распался и у руля был сначала Горбачев, а потом Ельцин, такое количество нехороших людей пришло к власти… Закрепились там, осели так прочно, что увы и ах. Будем чистить эти конюшни».
Напомним, народная артистка РФ Олеся Железняк поделилась в проекте «Так сказать»: «Мне говорят: “Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах”. Я была очень удивлена: “Как?! Этого не может быть. Почему?” Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: “Из-за твоей позиции”». На прямой вопрос, что же мужчине не понравилось, она получила ответ, что причина кроется в ее отношении к специальной военной операции. По словам актрисы, она потеряла роль в этом проекте. Железняк призналась, что первое время обижалась на неназванного артиста, однако вскоре пережила и отпустила эту ситуацию.
Эту ситуацию прокомментировал народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России, актер и режиссер Никита Михалков, возмутившись увольнением актрисы Олеси Железняк из сериала. Больше всего Михалкова задела причина.
«Заслуженная артистка России Олеся Железняк не утверждена на главную роль в сериале, потому что ее партнер отказывается играть с ней в одном фильме. И не его лишают роли, а Олесю… Это что? Это как?» — возмутился он в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Напомним, Оскар Кучера — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссер, певец, музыкант, теле- и радиоведущий. Известен по ролям Кирилла Порохни в телесериале «Улицы разбитых фонарей» и капитана Куренкова в телесериале «Солдаты».
Отметим, Оскар Кучера и Олеся Железняк являются приглашенными актерами Московского государственного академического театра «Русская песня» и полностью солидарны со взглядах с главой театра Надеждой Бабкиной.
«Я — дочь фронтовика. Поэтому я сразу поддержала СВО, — рассказала сайту aif.ru художественный руководитель-директор Московского государственного академического театра “Русская песня”, народная артистка России Надежда Бабкина. — Поэтому для меня сомнений нет: фашизм и национализм нужно уничтожить. И надо не просто срезать эти змеиные головки с поверхности земли, а убрать с корнем эту гадость, которую посеяли бандеровцы ВСУ. Чтобы больше никогда эта фашистская поросль не явилась миру. Поэтому я ребятам, которые сражаются на СВО, с которыми наш театр дружит, всегда говорю: “Мой отец дошел до Берлина. А вы продолжаете правое дело наших предков!”».
В конце мая Оскар Кучера сыграл в «Русской песне» Чуба, пожилого казака в музыкальном спектакле «Ночь перед Рождеством» по Гоголю режиссера-постановщика Нины Чусовой. Остальные действующие лица и исполнители: Царица — народная артистка России Надежда Бабкина, кузнец Вакула — Глеб Матвейчук и Арсений Климов в разных составах, Оксана — Светлана Рассказова, дьяк Осип Никифорович — Александр Варнаев, Панас, Чубов кум — Павел Арламов. Черт — Сергей Астахов и Юрий Катаев в разных составах. Голова — Дмитрий Морозов. Несмотря на явно «зимний» сюжет, зал на спектакле был полон. Как говорят создатели, режиссер Нина Чусова, взяв за основу повесть Николая Васильевича Гоголя, изобрела чудодейственное лекарство от зимней хандры — музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством». Знакомый каждому со школьной скамьи сюжет разворачивается в декорациях художника Павла Каплевича. Благодаря ему сценическое пространство по ходу действия превращается то в заснеженный двор, то в питейное заведение — Шинок, а то и вовсе — во дворец Императрицы. Когда из печных труб струится дымок, в окошках горит свет, а на улице завывает и кружит меж сугробов метель, невольно забываешь о том, что ты находишься в зрительном зале, а не в деревушке близ Диканьки. Будто оказался в рождественской сказке, где кузнец Вакула ради своенравной красавицы Оксаны соглашается на сделку с чертом, а разбитная и хитрая Солоха, сидя на месяце, собирает в рукав звезды с ночного зимнего неба. Создатели наполнили действие живой музыкой, хореографией и песенными зарисовками. Дивные русские и украинские мотивы, вплетенные в канву постановки, как нельзя лучше воссоздают атмосферу, описанную великим Гоголем. В спектакле заняты вокальный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета».
Ранее Оскар Кучера резко высказался о Владимире Зеленском, которого он знал лично.
Также Кучера ответил народному артисту Никоненко, назвавшему Ефремова убийцей.