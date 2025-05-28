Главные новости 28 мая 2025 года

Заявление американского президента Дональда Трампа о России не следует оценивать как выражение его разочарования. Представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что политик, говоря о том, что Москва якобы «играет с огнем» и, если бы не он, то с РФ произошло много плохого, просто высказывал свое мнение.