Главные новости 28 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 мая 2025 года.
Силы ПВО сбили около 300 дронов ВСУ над регионами РФ, 42 — в Подмосковье
Московская область и Москва в ночь на 28 мая подверглись массированной атаке украинских дронов. Силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 42 БПЛА в Подмосковье. Мэр Москвы Собянин сообщил о 33 дронах ВСУ, сбитых на подлетах к Москве. Всего над регионами РФ ликвидировали 296 БПЛА.
В аэропортах Москвы из-за атаки дронов задержали более сотни рейсов
На фоне атаки украинских дронов в Москве в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на работу, из-за чего были задержаны сотни авиарейсов. Часть авиалайнеров, направлявшихся в столицу, были перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань. Утром ограничения сняли.
В Иркутской области после нападения с ножом погибли пятеро подростков
В городе Байкальске Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства гибели пятерых подростков. Четверо погибли в результате нападения с ножом, еще четверо получили ранения. Предположительно, нападавший погиб в результате пожара. Состояние раненых оценивается как тяжелое.
В Госдепе заверили, что слова Трампа о России — не разочарование
Заявление американского президента Дональда Трампа о России не следует оценивать как выражение его разочарования. Представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что политик, говоря о том, что Москва якобы «играет с огнем» и, если бы не он, то с РФ произошло много плохого, просто высказывал свое мнение.
Венгрия и Словакия не поддержали декларацию о демократии в ЕС
Будапешт и Братислава проголосовали против принятия декларации о демократии в Европе. Документ был сформирован по предложению Польши. Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока объяснил, что инициатива оправдывает внешнее вмешательство в дела суверенных государств.