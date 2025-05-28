NYT: Израиль оповестил Трампа, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль в начале мая оповестил администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана. Об этом пишет газета New York Times.
По данным издания, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху может отдать приказ о нанесении удара по Ирану даже в том случае, если США заключат сделку с Тегераном.
При этом некоторые израильские чиновники, близкие к окружению Нетаньяху, считают, что у американцев не будет другого выбора, кроме как оказать военную помощь Израилю, если Иран нанесет ответный удар, передает газета.
22 мая йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» снова атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве при помощи баллистической ракеты. В результате удара работа израильского аэропорта была приостановлена на один час.
24 мая сообщалось, что удерживаемую в плену у группировки «Катаиб Хезболла» гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову освободят по итогам переговоров США и Ирака. Женщину передадут «нейтральной стороне» примерно через 10 дней.