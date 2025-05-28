По всей России массово переносят авиарейсы: список задержек, рекомендации пассажирам

В связи с атакой беспилотников ВСУ на Подмосковье в 22:56 по мск введены ограничения на полеты в аэропорту Калуга (Грабцево). В 23:51 по мск ограничения ввели в Домодедово. В 01:10 их ввели в аэропорту Жуковский. К 01:45 ограничения распространились на аэропорты Владимира (Семязино), Иваново (Южный), Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна). Об этом сообщили представители Росавиации в telegram-канале. Ограничения остались только в аэропорту Костромы (на момент 09:00 по мск).