По всей России массово переносят авиарейсы: список задержек, рекомендации пассажирам

Пассажиры нескольких аэропортов России вынуждены терпеть задержки и отмены своих рейсов.
Из-за массовой атаки на российские регионы в ночь и утро 28 мая закрылись аэропорты Москвы, Калуги, Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» предложили пассажирам переоформление или возврат средств.
Из Красноярска задержаны два рейса в Шереметьево, в Пулково — семь рейсов в Москву. По правилам ФАП-82, при задержке свыше 2 часов пассажирам положено питание, при 4+ часах — гостиница и трансфер. Что еще положено пассажирам при задержке рейса — подробнее в материале URA.RU.
Временное закрытие аэропортов.
В связи с атакой беспилотников ВСУ на Подмосковье в 22:56 по мск введены ограничения на полеты в аэропорту Калуга (Грабцево). В 23:51 по мск ограничения ввели в Домодедово. В 01:10 их ввели в аэропорту Жуковский. К 01:45 ограничения распространились на аэропорты Владимира (Семязино), Иваново (Южный), Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна). Об этом сообщили представители Росавиации в telegram-канале. Ограничения остались только в аэропорту Костромы (на момент 09:00 по мск).
Обращения «Аэрофлота» и «Победы» пассажирам.
Заявление «Аэрофлота».
В telegram-канале представители «Аэрофлота» подтвердили временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Там добавили, что часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.
Пассажирам рекомендовали следить за изменением расписания на официальном сайте авиакомпании, а также на информационных табло в аэропорту. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты.
Всем, кто принял решение отказаться от полета, полностью вернут средства. Для этого необходимо оформить в дальнейшем обращение на возврат по месту приобретения перевозки — на сайте, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Получать штампы или иные подтверждающие документы в аэропорту для осуществления процедуры возврата не требуется.
Заявление «Победы».
Представители «Победы» в соцсетях написали, что вынуждены внести изменения в расписание из-за ограничений в аэропортах Шереметьево (к настоящему моменту ограничения сняты) и Внуково. Часть рейсов перенаправлены на запасные аэропорты или задержаны.
Какие рейсы задержаны.
Два рейса (SU 1485 и SU 1483) из Красноярска в Шереметьево перенесены с утра на 15:00 и 15:30 соответственно. Один должны был взлететь в 9:40, а второй в 11:30 соответственно.
Из петербургского Пулково задержаны семь рейсов в Москву, а самолеты, перенаправленные из Внуково, остаются в чистой зоне аэропорта. Вылеты временно отложены, но не отменены окончательно.
Пассажиры задержанных рейсов имеют право на бесплатные услуги.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЮрист рассказала URA.RU, что делать застрявшим в аэропортах пассажирам.
Согласно «Общим правилам воздушных перевозок» пассажиры имеют право на бесплатные услуги при задержке рейса по вине авиакомпании, из-за погодных условий или технических неполадок. К таким услугам относятся питание, размещение в гостинице и трансфер при длительных задержках, сообщает Росавиация.
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