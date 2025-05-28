Пили алкоголь: названа одна из причин поножовщины в Байкальске, где погибли четверо подростков

Глава администрации также попросил оказать помощь и содействие родным и близким пострадавших, а также тем детям, которые в результате данного происшествия находятся в больнице. Он советуют не распространять непроверенную информацию — идет расследование. Полная и развернутая информация будет предоставлена представителями Следственного комитета.