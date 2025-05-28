Пили алкоголь: названа одна из причин поножовщины в Байкальске, где погибли четверо подростков

Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский записал видеообращение, в котором прокомментировал жуткую трагедию, произошедшую 28 мая 2025 года в СНТ «Горный Байкал». Напомним, там были найдены тела пяти подростков, еще четыре человека получили травмы.
— Причиной происшествия стало празднование дня рождения одного из учащихся. Вследствие употребления спиртного было совершено преступление. Есть подозреваемый. Сейчас создан оперативный штаб под руководством прокурора Иркутской области Андрея Хонько. Проведено совещание, на котором присутствовали заместитель губернатора и министры, отвечающие за сферу образования и курирующие этот процесс, — говорит Василий Темгеневский.
Глава администрации также попросил оказать помощь и содействие родным и близким пострадавших, а также тем детям, которые в результате данного происшествия находятся в больнице. Он советуют не распространять непроверенную информацию — идет расследование. Полная и развернутая информация будет предоставлена представителями Следственного комитета.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стало известно о состоянии четверых подростков, пострадавших при нападении.