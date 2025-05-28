Омская студентка заложила квартиру и потеряла 1,5 млн рублей в финансовой афере

В Омске возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. 20-летняя студентка колледжа, поверив обещаниям быстрой прибыли от торговли криптовалютой, потеряла свои сбережения. Кроме того, она заложила свою квартиру и в итоге лишилась более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД 28 мая.
Как установили следователи отдела полиции № 5, в марте девушка оставила свои контакты на порталах по поиску работы. Ей позвонил незнакомец, представился брокером и предложил выгодно инвестировать в крипту. Сначала жертва внесла 500 рублей, затем постепенно «втянулась» в аферу: взяла потребкредит на 40 тысяч рублей, привлекла в «схему обогащения» родственников. Отчим девушки оформил кредит на 600 тысяч рублей.
«После того, как злоумышленники не подтвердили кандидатуру мужчины в качестве “надежного клиента”, студентка взяла заем в размере 1 млн рублей, но уже под залог собственной квартиры. Мошенники настаивали на том, что счету омички пополнился до 79 200 долларов, а для “перекрытия этой суммы” нужен очередной доверенный человек», — говорится в сообщении регионального УМВД.
Как пояснили в полиции, мошенники использовали специальную программу, где искусственно демонстрировали «рост инвестиций», постоянно выдвигая новые условия для вывода средств. Только когда требования аферистов стали совсем невыполнимыми, девушка осознала обман и обратилась в органы правопорядка.