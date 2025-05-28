Омская студентка заложила квартиру и потеряла 1,5 млн рублей в финансовой афере

Как установили следователи отдела полиции № 5, в марте девушка оставила свои контакты на порталах по поиску работы. Ей позвонил незнакомец, представился брокером и предложил выгодно инвестировать в крипту. Сначала жертва внесла 500 рублей, затем постепенно «втянулась» в аферу: взяла потребкредит на 40 тысяч рублей, привлекла в «схему обогащения» родственников. Отчим девушки оформил кредит на 600 тысяч рублей.