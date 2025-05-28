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Сотни людей в очередях: Life.ru снял столпотворение в парализованном из-за атаки БПЛА Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сохраняется напряжённая обстановка. Сотни пассажиров вынуждены стоять в многочасовых очередях, пытаясь переоформить билеты на отменённые рейсы. Длинные очереди также наблюдаются в транзитной зоне, где для ожидающих организована раздача воды и питания. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Столпотворение в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT.

На текущий момент задерживаются 12 вылетов и ряд прибывающих рейсов, а также зарегистрированы полные аннуляции. Ограничения на полёты во всех столичных аэропортах были сняты более часа назад, что последовало за масштабной ночной атакой украинских БПЛА.

Напомним, что этой ночью российские системы ПВО нейтрализовали 296 украинских беспилотников в 13 регионах страны. В Московском регионе было сбито около 30 дронов ВСУ, из-за которых работа столичных аэропортов оказалась временно парализована.