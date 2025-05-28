Сотни людей в очередях: Life.ru снял столпотворение в парализованном из-за атаки БПЛА Шереметьево

Столпотворение в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT.
На текущий момент задерживаются 12 вылетов и ряд прибывающих рейсов, а также зарегистрированы полные аннуляции. Ограничения на полёты во всех столичных аэропортах были сняты более часа назад, что последовало за масштабной ночной атакой украинских БПЛА.
Напомним, что этой ночью российские системы ПВО нейтрализовали 296 украинских беспилотников в 13 регионах страны. В Московском регионе было сбито около 30 дронов ВСУ, из-за которых работа столичных аэропортов оказалась временно парализована.