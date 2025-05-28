Сотни людей в очередях: Life.ru снял столпотворение в парализованном из-за атаки БПЛА Шереметьево

На текущий момент задерживаются 12 вылетов и ряд прибывающих рейсов, а также зарегистрированы полные аннуляции. Ограничения на полёты во всех столичных аэропортах были сняты более часа назад, что последовало за масштабной ночной атакой украинских БПЛА.