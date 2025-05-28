Невероятный случай: как дачная травма помогла обрести зрение

В сезон отпусков и дачных работ важно не забывать о безопасности своих глаз. Такое привычное занятие, как рубка дров, может стать причиной серьезной травмы. Правда, иногда несчастные случаи приводят к счастливым неожиданностям. Об этом рассказала «МК» кандидат медицинских наук, заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» Анна Семакина в рубрике «Случай из практики».
"Это удивительная история о том, как несчастный случай помог одному моему пациенту вернуть отличное зрение. А еще она учит нас тому, что не надо отчаиваться, даже если вам однажды поставили серьезный диагноз, ведь медицина не стоит на месте, а развивается и сегодня может решить те проблемы, что еще вчера казались совершенно нерешаемыми.
Одному моему пациенту еще в детстве поставили диагноз амблиопия. Это снижение зрения одного или обоих глаз, которое возникает как без видимой причины, так и из-за различных заболеваний и патологий. Заболевание зачастую осложнено тем, что плохо поддается коррекции или не корректируется совсем. В его случае недуг был вызван недостаточным образованием связи между глазом и мозгом. Поэтому правый глаз у мужчины никогда не видел хорошо. Очки он не подбирал и всегда жил, опираясь на левый глаз.
И вот в достаточно взрослом возрасте, когда ему уже шел 49-й год, мужчина рубил на даче дрова. В какой-то момент он отвлёкся на телефон, и щепка случайно прилетела ему в тот самый зрячий левый глаз.
По скорой помощи его доставили в больницу, там ему провели первичную обработку и положили в стационар. Он пролежал там некоторое время, но операцию все время откладывали из-за того, что произошло воспаление. Ему нужно было сначала восстановиться, поэтому доктора отправили его лечиться амбулаторно.
Стоит сказать, что пациент живет в другом регионе. Он попал ко мне по рекомендации, я его осмотрела, провела необходимые анализы и проконсультировала. Мужчине было назначено консервативное лечение, то есть капли и мазь для глаз. Вскоре он восстановился от воспаления. Во время исследований оказалось, что правый глаз, который у него никогда не видел, на самом деле был достаточно перспективным. Мы приняли решение вначале провести операцию на правом глазу, восстановить его и далее провести операцию на левом травмированном глазу.
После операции на правом глазу пациент наконец-то обрёл зрение. Далее мы занимались реконструкцией левого глаза, который пострадал во время травмы бревном. Там мы выявили отрыв связочного аппарата хрусталика, затем имплантировали искусственный хрусталик с микрохирургическим подшиванием.
Таким образом, пациент избавился от последствий травмы. И, соответственно, этот глаз тоже снова стал видеть.
Не скрою, пациент прошел достаточно долгий путь, ему приходилось приезжать к нам несколько раз в месяц. Это был трудоемкий процесс, не говоря о том, что травмированный глаз, конечно, требовал особого ухода и внимания.
На примере этой истории хочу дать несколько советов. Первый, если вам где-то сказали, и особенно, если это было много-много лет назад, что ничего нельзя сделать, не теряйте надежду. Посетите других докторов, получите два-три мнения. Возможно, кто-то может вам помочь. Второй, берегите свои глаза, пользуйтесь защитными очками во время работы. Очень часто мы встречаем пациентов после бытовых травм. Будь это сварка, работа с деревом или на огороде. Используйте защитные средства и будьте аккуратны. Помните о том, что мелкие частицы легко могут попасть в глаза. Третий, при травме сразу обращайтесь к специалистам! Не пытайтесь что-то вытащить из глаза сами, скорее всего, вы усугубите травму, нанесенную тем или иным предметом. И обязательно следуйте указаниям врача, соблюдайте всю противовоспалительную терапию, являйтесь дисциплинированно на визиты к доктору. После тяжелой хирургии требуется соответствующее наблюдение и восстановление, поэтому легче соблюдать все меры профилактики, чем потом все восстанавливать. Берегите свои глаза, а мы всегда готовы помочь, если вдруг вы попали в беду".