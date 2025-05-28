В Туруханской школе детей кормили просроченной едой

Инспекция, проведенная в ноябре 2024 года, выявила серьезные нарушения в школьной столовой. Прокуроры обнаружили, что продукты хранились ненадлежащим образом, а на кухне не проводились необходимые дезинсекционные мероприятия. Кроме того, отсутствовали вытяжные системы, а также были найдены килограммы просроченной муки. В меню школы также присутствовали колбасы и сосиски, которые не соответствуют требованиям детского питания.