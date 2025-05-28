В Туруханской школе детей кормили просроченной едой

В одной из школ Туруханского района Красноярского края зафиксированы случаи использования просроченных и запрещенных продуктов в питании учащихся. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Инспекция, проведенная в ноябре 2024 года, выявила серьезные нарушения в школьной столовой. Прокуроры обнаружили, что продукты хранились ненадлежащим образом, а на кухне не проводились необходимые дезинсекционные мероприятия. Кроме того, отсутствовали вытяжные системы, а также были найдены килограммы просроченной муки. В меню школы также присутствовали колбасы и сосиски, которые не соответствуют требованиям детского питания.
В результате проверки прокуратура направила представление руководителю подрядной организации, а также инициировала административные дела. В итоге, директор учреждения был оштрафован на 36 тысяч рублей, а просроченные продукты были изъяты.
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