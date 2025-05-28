«Вернулся — новые замки»: когда могут выписать из квартиры по соцнайму

Если вы живете в квартире по социальному найму, долгое время отсутствовали и накопили долги по квартплате, то, вернувшись, можете обнаружить новые замки и наклейку Департамента имущества на двери. Что делать в такой ситуации, рассказал «Вечерней Москве» почетный адвокат России Леонид Ольшанский.
По словам адвоката, именно такой вопрос недавно рассматривал Верховный суд России.
— Вас, конечно же, в квартиру вернут, но очевидны некоторые ошибки, в частности, неуплата денег в установленный срок влечет за собой суд об их изъятии, а если таких денег нет, то квартиру могут выставить на аукцион, а вам отдать только разницу. Однако это касается только собственника, — отметил Ольшанский.
Отдельно стоит отметить, что у собственника гораздо больше прав, чем у нанимателя. Он может без согласия кого-либо продать, завещать, подарить или сдать в аренду квартиру. Поэтому, когда все суды пройдут и вы станете полноправным жильцом, то стоит подать документы на приватизацию.
— Также нужны доказательства причин отсутствия. Когда гражданина можно выписать из квартиры по социальному найму? Например, человек перешел на работу в другую организацию в другом городе и уехал или, к примеру, женился и переехал жить к жене. Что важно в этих ситуациях? То, что человек добровольно выбрал иное место жительства, а вот если человека не пускают в квартиру, меняют замки, тогда это не добровольно и суд должен его права восстановить, — пояснил Ольшанский.
В судебном акте Верховного суда говорится: «Временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма, кого-либо из проживающих совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан не влечет за собой изменения их прав и обязанностей по договору социального найма». Часто суды первой инстанции не проводят всестороннего расследования, тогда как в последующих инстанциях нарушения прав граждан выявляются.
— Для объективного изучения дела следует использовать акты обследования, показания соседей. Аргумент о неуплате за квартиру слаб — в таком случае нужен узкий иск, а не выселение, — заключил адвокат.
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