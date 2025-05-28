«Вернулся — новые замки»: когда могут выписать из квартиры по соцнайму

— Также нужны доказательства причин отсутствия. Когда гражданина можно выписать из квартиры по социальному найму? Например, человек перешел на работу в другую организацию в другом городе и уехал или, к примеру, женился и переехал жить к жене. Что важно в этих ситуациях? То, что человек добровольно выбрал иное место жительства, а вот если человека не пускают в квартиру, меняют замки, тогда это не добровольно и суд должен его права восстановить, — пояснил Ольшанский.