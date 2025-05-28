Проезд по Стрелке в Нижнем Новгороде ограничили 28 мая

С 6:00 до 10:00 будет полностью перекрыт проезд на участке от улицы Самаркандской до дома 3А по улице Стрелка, а также по всем местным проездам между Стрелкой и Совнаркомовской. Также запрещена парковка транспортных средств на указанных участках.