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Проезд по Стрелке в Нижнем Новгороде ограничили 28 мая

В Нижнем Новгороде 28 мая временно ограничили движение транспорта в районе улицы Стрелки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Комсомольская правда

С 6:00 до 10:00 будет полностью перекрыт проезд на участке от улицы Самаркандской до дома 3А по улице Стрелка, а также по всем местным проездам между Стрелкой и Совнаркомовской. Также запрещена парковка транспортных средств на указанных участках.

Ограничения связаны с проведением торжественной встречи ковчега с частицей мощей святителя Тихона. Мероприятие начнётся на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская, после чего святыню крестным ходом перенесут в кафедральный собор Александра Невского, где митрополит Георгий совершит божественную литургию.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты.

Напомним, что подобные временные ограничения регулярно вводятся в городе при проведении массовых мероприятий и религиозных церемоний.