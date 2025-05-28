Guardian: Температура на Земле может побить рекорд жары в ближайшие пять лет

Согласно новому отчету Всемирной метеорологической организации, существует 80% вероятность, что в ближайшие пять лет температура побьет все рекорды. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование климатологов.
Особую тревогу экспертов вызывает впервые зафиксированная вероятность превышения доиндустриальных температурных показателей на 2 до 2030 года. Ученые называют такой сценарий шокирующим.
Отчет объединил данные краткосрочных наблюдений и долгосрочных прогнозов. Согласно выводам специалистов, с 70% вероятностью средняя пятилетняя температура в период 2025—2029 годов окажется выше доиндустриального уровня более чем на 1,5°C.
«После десяти самых жарких лет за всю историю наблюдений последний среднесрочный прогноз глобального климата подчеркивает растущую угрозу здоровью людей, национальной экономике и природным ландшафтам», — говорится в публикации.
Ранее KP.RU сообщил, каким будет лето в России после странной весны. Синоптики предупредили о погодных аномалиях, они ожидают засушливое лето и ураганы.