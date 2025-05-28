Стала известна судьба празднования Дня города в Уфе

В администрации Уфы опровергли слухи о возможной отмене празднования Дня города. Как отметили в мэрии, традиционные торжества состоятся в запланированные сроки.
Ранее стало известно, что власти Стерлитамака приняли решение отказаться от проведения праздничных мероприятий 25 мая. По словам главы города Эмиля Шаймарданова, выделенные средства будут перенаправлены на поддержку участников специальной военной операции.
Уфа же традиционно объединяет празднование Дня города с Днем России — 12 июня. В текущем году уфимцы отметят 451-ю годовщину со дня основания города.
Детали предстоящих торжеств, включая возможность проведения праздничного салюта, пока остаются неизвестными. Официальная программа мероприятий будет обнародована позже.