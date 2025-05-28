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В Омской области с воинскими почестями простились с участником СВО

Андрей Бережной погиб 16 апреля 2025 года под Суджей.

Источник: Комсомольская правда

26 мая в Омске простились с Андреем Бережным. Мужчина был мобилизован 6 октября 2022 года. Андрей погиб, исполняя воинский долг 16 апреля 2025 года в окрестностях населенного пункта Суджа, не дожив до своего 36-летия всего несколько дней.

Андрей Бережной родился и вырос в поселке Оконешниково Оконешниковского района. После окончания школы в 2006 году он переехал в Омск, где получил профессиональное образование, в том числе высшее — в Омском политехническом университете. До мобилизации он работал электросварщиком.

6 октября 2022 года Андрей был мобилизован и направлен для службы в звании гвардии рядового на должность механика-водителя. На момент гибели у него остались жена, маленький сын и дочь, а также многочисленные родственники в родном поселке.

Прощание с героем прошло с высшими воинскими почестями. Участники церемонии почтили память Андрея минутой молчания и тремя оружейными залпами. Сложенный флаг, под которым он служил, был торжественно передан его супруге.