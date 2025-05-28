Финансист Родин: Лучше вкладывать деньги в депозиты с фиксированной доходностью

Также хорошим вариантом вложения являются облигации. При этом ставки по ним сопоставимы со ставками по вкладам, и их можно продать в любой момент без потери доходности. По словам Родина, лучшим вариантом будет вложение в длинные государственные облигации, передает «Прайм».