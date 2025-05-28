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Финансист Родин: Лучше вкладывать деньги в депозиты с фиксированной доходностью

В условиях грядущего снижения ставок доходность накопительных счетов будет снижаться. Финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.РФ» Алексей Родин рассказал, что сейчас лучше вкладывать деньги в депозиты с фиксированной доходностью.

В условиях грядущего снижения ставок доходность накопительных счетов будет снижаться. Финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.РФ» Алексей Родин рассказал, что сейчас лучше вкладывать деньги в депозиты с фиксированной доходностью.

— Как минимум, если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью — пока еще есть предложения на полгода-год в диапазоне 15−20 процентов, — рассказал Родин.

Также хорошим вариантом вложения являются облигации. При этом ставки по ним сопоставимы со ставками по вкладам, и их можно продать в любой момент без потери доходности. По словам Родина, лучшим вариантом будет вложение в длинные государственные облигации, передает «Прайм».

Экономист Мария Ермилова рассказала, что при формировании сбережений россияне часто совершают ошибки: хранят деньги наличными, делают накопления нерегулярно и создают слишком небольшую финансовую подушку.

Также стало известно, что в Центробанк за первый квартал 2025 года поступило порядка 4,6 тысячи жалоб от россиян касательно ипотечного кредитования. Так, за год количество недовольных жителей увеличилось на 60 процентов.