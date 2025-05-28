В Самарской области с 1 июля подорожают билеты на электрички

Проезд в скорых поездах серии «Ласточка» подорожает на 8%, серии ЭП2Д — на 104,5−105,6%, в поездах повышенной комфортности «Волжский экспресс» — 104−109%, в иных поездах — 111%.
Новые тарифы предлагается установить с 1 июля 2025 года.
В Самарской области вырастет стоимость билетов на электрички, следует из проекта приказа комитета ценового и тарифного регулирования.
Проезд в скорых поездах серии «Ласточка» подорожает на 8%, серии ЭП2Д — на 104,5−105,6%, в поездах повышенной комфортности «Волжский экспресс» — 104−109%, в иных поездах — 111%.
Новые тарифы предлагается установить с 1 июля 2025 года.