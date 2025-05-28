Основную часть учений «Запад-2025» перенесут вглубь Белоруссии от ее западных границ

Основную часть учений «Запад-2025» перенесут вглубь белорусской территории от западных границ страны. Об этом в среду, 28 мая, сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
Он также подчеркнул, что сам факт проведения учений всегда «вызывает шаблонные домыслы».
— Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию, — написал Хренин в своем Telegram-канале.
Еще в декабре прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2025 году основным мероприятием подготовки российской армии станут совместные с Белоруссией стратегические учения «Запад-2025».
27 мая Балтийский флот начал плановые учения, в которых участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В учениях также примут участие около трех тысяч военнослужащих, 25 самолетов и вертолетов, а также до 70 единиц военной и специальной техники.