Основную часть учений «Запад-2025» перенесут вглубь Белоруссии от ее западных границ

— Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию, — написал Хренин в своем Telegram-канале.