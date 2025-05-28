Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии требуют принять меры против уничтожающих урожай гусей

Птицы могут уничтожить рекордное количество урожая, что может вызвать угрозу голода.

Источник: Аргументы и факты

Гуси представляют серьёзную проблему для сельского хозяйства Финляндии. Об этом сообщает MTK — федерация производителей сельскохозяйственной и лесной продукции Финляндии.

По прогнозам специалистов, в 2025 году птицы могут уничтожить рекордное количество урожая, что может привести к угрозе голода. Однако охота на белолобых гусей строго регламентирована, так как эти птицы находятся под охраной. Получение разрешений на отстрел — сложный и трудоёмкий процесс.

Юха Марттила, председатель правления MTK, заявил, что необходимо срочно найти решение проблемы. Для этого можно пойти на нарушение действующих конвенций Европейского союза.

Ранее муниципалитеты Восточной Финляндии, граничащие с Россией, потребовали разрешить охоту на медведей.