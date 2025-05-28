В Финляндии требуют принять меры против уничтожающих урожай гусей

Гуси представляют серьёзную проблему для сельского хозяйства Финляндии. Об этом сообщает MTK — федерация производителей сельскохозяйственной и лесной продукции Финляндии.
По прогнозам специалистов, в 2025 году птицы могут уничтожить рекордное количество урожая, что может привести к угрозе голода. Однако охота на белолобых гусей строго регламентирована, так как эти птицы находятся под охраной. Получение разрешений на отстрел — сложный и трудоёмкий процесс.
Юха Марттила, председатель правления MTK, заявил, что необходимо срочно найти решение проблемы. Для этого можно пойти на нарушение действующих конвенций Европейского союза.
Ранее муниципалитеты Восточной Финляндии, граничащие с Россией, потребовали разрешить охоту на медведей.