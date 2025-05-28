В Финляндии требуют принять меры против уничтожающих урожай гусей

По прогнозам специалистов, в 2025 году птицы могут уничтожить рекордное количество урожая, что может привести к угрозе голода. Однако охота на белолобых гусей строго регламентирована, так как эти птицы находятся под охраной. Получение разрешений на отстрел — сложный и трудоёмкий процесс.