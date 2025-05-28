В Новосибирске второй день подряд идет снег

По наблюдению корреспондента агентства, с утра в столице Сибири идет мокрый снег. Местами он лежит на машинах и траве, однако в основном тает. Температура воздуха составляет около +3 градусов. Майский снег в минувший вторник стал главным героем социальных сетей у жителей многих сибирских регионов.