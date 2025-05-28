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В Новосибирске второй день подряд идет снег

Снегопад наблюдается в среду в Новосибирске.

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. Снегопад наблюдается в среду в Новосибирске, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 28 мая в первой половине дня сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха составит +3, +5 градусов.

По наблюдению корреспондента агентства, с утра в столице Сибири идет мокрый снег. Местами он лежит на машинах и траве, однако в основном тает. Температура воздуха составляет около +3 градусов. Майский снег в минувший вторник стал главным героем социальных сетей у жителей многих сибирских регионов.

По данным синоптиков, 28−29 мая по восточным и юго-восточным районам Новосибирской области сохранятся местами заморозки местами до минус 4 градусов, пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха будет медленно повышаться.