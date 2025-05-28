Вы просто неправильно считаете: Официальный рост уровня бедности в Молдове власть объясняет тем, что бюро статистики не так нищету преподносит

Официальный рост уровня бедности в Молдове власть объясняет тем… что бюро статистики неправильно бедность подсчитывает, объявил министр социальной защиты Алексей Бузу:
— В первую очередь, бюро публикует много данных по бедности. Например, в прошлом году публиковали по многопрофильной бедности, которая показала иную картину. То, что вы упоминаете, это более технический аспект. Бюро определяет уровень бедности после чего подсчитывает расходы и соотносит с уровнем бедности. И то что произошло в последние года, например, мы давали компенсации по коммунальным платежам — они не отражаются в расходах домохозяйств, расходы сократились, они не видны в уровне бедности. Мы компенсировали медикаменты, мы расширили доступ к услугам, это сократило расходы людей, но, парадоксально, уровень бедности, как ее считает бюро, вырос.
Бузу добавил, что «если мы будем смотреть на уровень бедности только по расходам семей, без учёта доходов, то это причудливая ситуация, а если посмотреть на данные бюро, то увидите, что разница между доходами бедных семей и их расходами очень значительная, доходы на 27% выше, чем их расходы».
— Эти данные [бюро статистики] адекватны, но надо смотреть в комплексе, — посоветовал министр.
Гм, странно, в стране нулевой рост экономики, а бедности становится меньше. Экспорт падает — а бедности ещё меньше. Инфляция выходит за пределы прогнозов регулятора — а бедности меньше. ООН в своём отчёте по Молдове написала, что «трое из десяти молдаван остаются за чертой бедности. Половина из них — пожилые люди, а треть — дети», а у власти бедности ещё меньше меньшего.
Странно и другое, что комплексно смотреть никому не предлагали, когда PAS объявляла, что в стране построены 700 километров дорог — на нюанс в виде сокращения импорта битума, необходимого для прокладки дорог, тогда призывали не обращать внимание. И не задавать никаких вопросов.
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