Вы просто неправильно считаете: Официальный рост уровня бедности в Молдове власть объясняет тем, что бюро статистики не так нищету преподносит

— В первую очередь, бюро публикует много данных по бедности. Например, в прошлом году публиковали по многопрофильной бедности, которая показала иную картину. То, что вы упоминаете, это более технический аспект. Бюро определяет уровень бедности после чего подсчитывает расходы и соотносит с уровнем бедности. И то что произошло в последние года, например, мы давали компенсации по коммунальным платежам — они не отражаются в расходах домохозяйств, расходы сократились, они не видны в уровне бедности. Мы компенсировали медикаменты, мы расширили доступ к услугам, это сократило расходы людей, но, парадоксально, уровень бедности, как ее считает бюро, вырос.