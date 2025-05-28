Бетонная плита жилого дома может в любую секунду обрушиться на головы омичей

Омичи пожаловались на опасную ситуацию, которая сложилась в доме № 50 на Полторацкого. Как говорят люди, на высоте 10-го этажа наблюдается деформация бетонной плиты, которая может в любой момент обрушится на пешеходный тротуар. Под нависшей плитой часто ходят люди, в том числе и дети.
По словам жильцов, управляющая компания «Иртыш 4» на сообщения не реагирует. Более того, рекомендовала собственникам квартир за свой счет залатать щели на крыше. Омичам даже пришлось нанимать бригаду альпинистов, которые зафиксировали аварийную ситуацию и передали жителям фото и видео. Тревожный пост, сопровождающийся фотографиями, появился в городском паблике «ЧП Омск» соцсети «Вконтакте».
«По ул. Полторацкого 50 (управляющая компания “Иртыш 4”) — вот так обстоят дела с плитой на 10 этаже! Собственниками за свой счет была нанята бригада альпинистов для выполнения ремонта межпанельных швов. Когда бригадой была начата работа, обнаружилась данная аварийная ситуация: плита держится на “честном слове”, внизу проход между домами, постоянно ходят дети! В управляющую компанию информация была передана, реакции ноль. Было направлено обращение в жилищную инспекцию города Омска, где ответили, что (жалоба — прим. редакции) будет рассмотрена в течение 30 дней! Получается, что пока авария и несчастный случай не произойдут, никто не поторопится!», — говорится в сообщении.
На обращение «КП Омск» в мэрию г. Омска, там ответили, что вопросом должна заниматься УК и если нет, то Госжилинспекция. Мы продолжим следить за тревожной ситуацией.