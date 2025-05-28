Бетонная плита жилого дома может в любую секунду обрушиться на головы омичей

«По ул. Полторацкого 50 (управляющая компания “Иртыш 4”) — вот так обстоят дела с плитой на 10 этаже! Собственниками за свой счет была нанята бригада альпинистов для выполнения ремонта межпанельных швов. Когда бригадой была начата работа, обнаружилась данная аварийная ситуация: плита держится на “честном слове”, внизу проход между домами, постоянно ходят дети! В управляющую компанию информация была передана, реакции ноль. Было направлено обращение в жилищную инспекцию города Омска, где ответили, что (жалоба — прим. редакции) будет рассмотрена в течение 30 дней! Получается, что пока авария и несчастный случай не произойдут, никто не поторопится!», — говорится в сообщении.