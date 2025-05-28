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Самарцев предупредили об опасном солнце и магнитных бурях до 6 баллов

В Самаре помимо разгулявшейся погоды зафиксирован и опасный уровень ультрафиолетового излучения.

В Самаре помимо разгулявшейся погоды зафиксирован и опасный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сказано в прогнозе сервиса Gismeteo.

Так, жителям областной столицы стоит опасаться солнца с 29 мая. В этот день индекс излучения покажет 7 баллов. 30 и 31 мая это значение остановится на 6 баллах.

Горожанам рекомендуют носить головные уборы, использовать солнцезащитные очки и кремы.

Помимо УФ-излучения, на территорию области обрушатся магнитные бури. Их сила на пике составит 6 баллов.

Геомагнитные бури распространенное явление, которое зависит от вспышек на Солнце. Однако, стоит отметить, что сильное влияние их на организм человека не доказано.

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