Самарцев предупредили об опасном солнце и магнитных бурях до 6 баллов

В Самаре помимо разгулявшейся погоды зафиксирован и опасный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сказано в прогнозе сервиса Gismeteo.
Так, жителям областной столицы стоит опасаться солнца с 29 мая. В этот день индекс излучения покажет 7 баллов. 30 и 31 мая это значение остановится на 6 баллах.
Горожанам рекомендуют носить головные уборы, использовать солнцезащитные очки и кремы.
Помимо УФ-излучения, на территорию области обрушатся магнитные бури. Их сила на пике составит 6 баллов.
Геомагнитные бури распространенное явление, которое зависит от вспышек на Солнце. Однако, стоит отметить, что сильное влияние их на организм человека не доказано.
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