Июньские пенсии придут раньше: График пенсионных выплат изменён из-за Дня России

Как сообщил парламентарий, средства будут перечислены уже 10 или 11 июня. Речь идёт о гражданах, чьи пенсионные выплаты по линии обязательного страхования обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца. Такое решение принято Социальным фондом России (СФР) для того, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение средств до наступления праздничных дней. Досрочная выплата будет произведена централизованно как для тех, кто получает пенсию через банки, так и для тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.