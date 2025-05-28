Асфальт, люки и перенос фонарей: пешеходам во Владивостоке станет комфортнее

Один из объектов — улица Адмирала Горшкова в развивающемся микрорайоне Снеговая Падь. Здесь ремонт улицы выполняется комплексно. Помимо работ на дорожном полотне, рабочие приведут в порядок и пешеходные зоны. Так, планируется перенести фонари, которые располагаются в центре тротуара, что, безусловно, создаёт неудобства для пешеходов.