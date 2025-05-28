Асфальт, люки и перенос фонарей: пешеходам во Владивостоке станет комфортнее

Один из объектов — улица Адмирала Горшкова в развивающемся микрорайоне Снеговая Падь. Здесь ремонт улицы выполняется комплексно. Помимо работ на дорожном полотне, рабочие приведут в порядок и пешеходные зоны. Так, планируется перенести фонари, которые располагаются в центре тротуара, что, безусловно, создаёт неудобства для пешеходов.
«На Адмирала Горшкова благодаря средствам специального казначейского кредита проводим капитальный ремонт дороги. Ранее здесь на отдельных участках пешеходных зон опоры освещения были установлены посередине, чем доставляли неудобства пешеходам. Опоры перенесём на край тротуара. Это поможет сделать проход более удобным и комфортным», — рассказал Алексей Демиденко, заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока.
Ремонт на данном участке проводит компания «СпецСУ», а ход работ стоит на контроле специалистов городской администрации.
На улице Маковского на участке от остановки «14 км» по направлению к улице Десятой также проводятся дорожные работы. Вечером в среду, 28 мая, бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступит к укладке асфальта. Старый асфальт сняли ранее на общей площади более 11 500 квадратных метров.
«Работы проводим по ночам, чтобы не создавать дополнительных серьёзных помех движению транспорта. Сегодня вечером планируем начать асфальтирование на тех участках, где было проведено фрезерование», — уточняют специалисты МБУ «СГТ».
Восстановительный ремонт дорог проводится в эти дни на улицах Овчинникова, 24 — 32, Анны Щетининой, Архангельской, перекрёстке Басаргина — Новороссийская, Стрелочной, Жигура и по другим адресам.