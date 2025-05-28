Доигровщик М. Шпилев ушел из ВК «Нова»

Ранее команду из Самарской области покинули еще пять волейболистов.
Напомним, из клуба уже ушли доигровщики Андрей Титич и Егор Феоктистов, центральные блокирующие Михаил Кулыгин и Андрей Ананьев, а также диагональный Егор Рыбаков.
При этом соглашение о сотрудничестве продлили с чемпионом Европы и Мировой Лиги, связующим Николой Йововичем. А недавно «Нова» попрощалась с Максимом Шпилевым. Выступал за волжан с сезона 2022−2023.
«За 3 года не раз выручал команду в сложных ситуациях и успел полюбиться местным болельщикам. Максим, от всей души желаем всего самого наилучшего. Всегда будем рады видеть в Новокуйбышевске», — заявили представители клуба.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!