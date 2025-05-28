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Доигровщик М. Шпилев ушел из ВК «Нова»

Ранее команду из Самарской области покинули еще пять волейболистов.

Ранее команду из Самарской области покинули еще пять волейболистов.

Напомним, из клуба уже ушли доигровщики Андрей Титич и Егор Феоктистов, центральные блокирующие Михаил Кулыгин и Андрей Ананьев, а также диагональный Егор Рыбаков.

При этом соглашение о сотрудничестве продлили с чемпионом Европы и Мировой Лиги, связующим Николой Йововичем. А недавно «Нова» попрощалась с Максимом Шпилевым. Выступал за волжан с сезона 2022−2023.

«За 3 года не раз выручал команду в сложных ситуациях и успел полюбиться местным болельщикам. Максим, от всей души желаем всего самого наилучшего. Всегда будем рады видеть в Новокуйбышевске», — заявили представители клуба.

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