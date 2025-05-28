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В Байкальске объявили трехдневный траур после убийства четверых подростков

Нападавший поджег дома, где в итоге погиб сам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Байкальском городском поседении объявили трехдневный траур — он продлится до 30 мая 2025 года. Причиной стала жуткая трагедия, произошедшая ночью 28 мая. Напомним, компания подростков собрались для празднования дня рождения. В какой-то момент один из гостей схватил нож и начал бить им без разбора — погибли четыре человека, еще четверо попали в больницу. Одного из пострадавших доставляют в больницу Иркутска, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Нападавший, после совершения преступления, поджег дом, где в итоге и погиб. Сейчас заведено уголовное дело, следователи, прокуроры и власти региона продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. В это время губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заверил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана всестороння поддержка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Байкальска Василий Темгеневский прокомментировал убийство четверых подростков.