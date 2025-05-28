На кинозвезду подали в суд из-за «жестокой сцены изнасилования без сценария»

Сингер сказал, что Лабелле объяснили сцену, и после репетиции она показала «большой палец вверх» координатору трюков, что означало ее согласие. Он также утверждал, что Лабелла после этого был в «хорошем настроении», и опубликовал текстовое сообщение, которое ЛаБелла якобы отправила координатору трюков после съемок, в котором говорилось: «Спасибо вам за эти замечательные недели! Я так ценю вас! Я многому научилась и еще раз благодарю вас. Я действительно рада, что все получилось именно так, как получилось. Удачных вам съемок и да, скоро поговорим!».