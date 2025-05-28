На кинозвезду подали в суд из-за «жестокой сцены изнасилования без сценария»

Исполнительница трюков Девин Лабелла подает в суд на Кевина Костнера и продюсеров его фильма «Горизонт: Американская сага — глава 2», утверждая, что ее заставили сниматься в «жестокой» сцене изнасилования без предварительного уведомления, согласия или обязательного присутствия координатора интимной жизни.
Девин Лабелла была дублером Эллы Хант, сыгравшей Джульетту в фильме «Горизонт», четырехсерийном вестерне-антологии, автором сценария и режиссером которого был Костнер, а главную роль сыграл он сам. В иске Лабеллы, поданном в Калифорнию во вторник, утверждается, что 2 мая 2023 года Костнер импровизировал сцену, в которой Джульетта должна была быть изнасилована, на следующий день после того, как Хант и Лабелла сняли сцену, в которой Джульетту насиловал другой персонаж.
Хант отказалась исполнять новую сцену, утверждается в иске, и Лабелла была вызвана на съемочную площадку, не зная, что Хант отказалась и ушла.
Согласно ее жалобе, Лабеллу не предупредили о том, что новому актеру-мужчине было приказано взобраться на нее, придавить к полу и «насильно» задрать ей юбку. Лабелла утверждает, что Костнер велел ей «лечь» в фургоне, прежде чем приказал актеру-мужчине «многократно имитировать жестокое изнасилование», в то время как Костнер «экспериментировал с различными вариантами изнасилования».
В иске ЛаБеллы утверждается, что сцена нарушала контрактные протоколы, согласованные профсоюзом исполнителей Sag-Aftra, которые требуют, чтобы все исполнители уведомлялись за 48 часов и давали согласие на любые сцены, связанные с обнаженной натурой или имитацией секса.
Она утверждает, что ее не уведомили должным образом и что она не давала согласия, как это предусмотрено в ее контракте. Она также утверждает, что на съемках фильма не присутствовал координатор по интимным вопросам, что было обязательным в соответствии с контрактом Хант, и Лабелла была назначена в качестве ее заместителя.
В иске также утверждается, что съемочная площадка не была закрытой; только минимальный состав съемочной группы должен присутствовать при съемках чувствительных сцен, связанных с обнаженной натурой, сексом или изнасилованием. В иске Лабеллы утверждается, что «сцена транслировалась публично на мониторах, чтобы вся съемочная группа могла ее увидеть… Любой желающий мог пройти мимо и понаблюдать за происходящим».
В иске Лабеллы говорится, что сцена изнасилования по сценарию, снятая накануне, включала репетиции и присутствие координатора интимной жизни, а съемочная площадка была закрыта для уединения актеров.
Лабелла подает в суд на возмещение ущерба за сексуальные домогательства, враждебную рабочую среду и нарушение контракта, утверждая, что она сразу же почувствовала «шок, смущение и унижение» и начала посещать терапию в июне 2023 года.
«Система, которая обещала безопасность и профессионализм, оставила меня незащищенным и глубоко предала, — возмущается Лабелла. — То, что случилось со мной, подорвало мое доверие и навсегда изменило то, как я продвигаюсь в этой отрасли».
Костнер опроверг эти обвинения, отмечает The Guardian. В заявлении, предоставленном Variety и Deadline, его адвокат Марти Сингер сказал, что актер-режиссер «всегда хочет быть уверенным, что всем комфортно работать над его фильмами, и очень серьезно относится к безопасности на съемочной площадке», и сказал, что заявление Лабеллы «абсолютно необоснованно».
Сингер сказал, что Лабелле объяснили сцену, и после репетиции она показала «большой палец вверх» координатору трюков, что означало ее согласие. Он также утверждал, что Лабелла после этого был в «хорошем настроении», и опубликовал текстовое сообщение, которое ЛаБелла якобы отправила координатору трюков после съемок, в котором говорилось: «Спасибо вам за эти замечательные недели! Я так ценю вас! Я многому научилась и еще раз благодарю вас. Я действительно рада, что все получилось именно так, как получилось. Удачных вам съемок и да, скоро поговорим!».
В иске Лабеллы утверждается, что она пожаловалась коллегам на этот опыт, но, поскольку производство все еще продолжалось, она почувствовала, что «должна продолжать работать и сохранять профессиональный настрой».
Костнер частично сам профинансировал первые два фильма «Горизонт», собрав 38 миллионов долларов из предполагаемого бюджета в 100 миллионов. «Глава 1» была выпущена в июне 2024 года, но провалилась в прокате, заработав 38,7 миллиона долларов по всему миру. Премьера «Главы 2» состоялась на Венецианском международном кинофестивале в сентябре 2024 года, но общая дата выхода пока не объявлена.