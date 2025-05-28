Выживших после нападения подростка детей срочно переводят в больницу в Иркутске

Напомним, что жуткое преступление произошло в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. Подросток зарезал четырёх своих приятелей, а затем сгорел в собственноручно устроенном пожаре. По некоторым данным, своих друзей он убил, пока они спали. Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей при виде полиции, он погиб, раненые ребята успели выбежать.