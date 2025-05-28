Мария Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 10% за год

Самый большой рост показали компании масложировой промышленности — за год их выручка увеличилась почти в 9 раз, достигнув 649 млн рублей. До 5,3 млрд рублей, или почти на 39%, увеличили выручка мукомольные заводы, а производители фруктовых и овощных консервов — до 7,4 млрд рублей, или на 35%.