Мария Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 10% за год

Оборот московских компаний пищевой промышленности по итогам января — марта 2025 года составил 221 млрд рублей, что на 10,3% больше первого квартала 2024 года в сопоставимых ценах, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Московская пищевая промышленность активно развивается. Предприятия расширяют производственные мощности, внедряют новые современные технологии, что позволяет им увеличивать объемы и качество продукции и поставлять ее не только на столичный рынок, но и в другие регионы страны», — подчеркнула заммэра.
По словам Багреевой, около 46 млрд рублей, или 21% оборота отрасли приходится на предприятия мясной промышленности. Почти 15% отраслевого оборота (32,7 млрд рублей) составила выручка производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, более 12% (26,9 млрд рублей) — производители молочной продукции.
Самый большой рост показали компании масложировой промышленности — за год их выручка увеличилась почти в 9 раз, достигнув 649 млн рублей. До 5,3 млрд рублей, или почти на 39%, увеличили выручка мукомольные заводы, а производители фруктовых и овощных консервов — до 7,4 млрд рублей, или на 35%.
Свыше 77% оборота столичного пищепрома (171,1 млрд рублей) приходится на крупные и средние предприятия, за год их выручка увеличилась на 5,5%. Малые предприятия заработали 49,7 млрд рублей, что на 31% больше, чем в 1 квартале прошлого года.
Пищепром является одной из ведущих отраслей московской промышленности, его доля в общем обороте обрабатывающих производств (без учета нефтегазового сектора) составляет 12,9%. Кроме того, на Москву приходится более 6% оборота пищепрома всей страны.