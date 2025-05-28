Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шереметьево образовались большие очереди после атаки ВСУ

В аэропорту Шереметьево в Москве образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы. Об этом пишут telegram-каналы.

В аэропорту Шереметьево организовались огромные очереди из-за атак ВСУ беспилотниками.

В аэропорту Шереметьево в Москве образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы. Об этом пишут telegram-каналы.

«Обстановка в аэропорту Шереметьево: сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы поменять билеты на рейсы, которые отменены Очереди также наблюдаются в “чистой” зоне, где пассажирам раздают воду и еду. Сейчас десятки рейсов на прилёт и вылет задерживаются, также есть отмененные. Ограничения во всех аэропортах Москвы были сняты более часа назад», — сообщает telegram-канал Shot.

За минувшую ночь российская ПВО сбила 296 вражеских беспилотников. Вооруженные силы Украины атаковали Москву и Подмосковье. Как жители Москвы пережили эту ночь — в материале URA.RU.