В Шереметьево образовались большие очереди после атаки ВСУ

«Обстановка в аэропорту Шереметьево: сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы поменять билеты на рейсы, которые отменены Очереди также наблюдаются в “чистой” зоне, где пассажирам раздают воду и еду. Сейчас десятки рейсов на прилёт и вылет задерживаются, также есть отмененные. Ограничения во всех аэропортах Москвы были сняты более часа назад», — сообщает telegram-канал Shot.