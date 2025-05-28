В Шереметьево образовались большие очереди после атаки ВСУ

В аэропорту Шереметьево организовались огромные очереди из-за атак ВСУ беспилотниками.
В аэропорту Шереметьево в Москве образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы. Об этом пишут telegram-каналы.
«Обстановка в аэропорту Шереметьево: сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы поменять билеты на рейсы, которые отменены Очереди также наблюдаются в “чистой” зоне, где пассажирам раздают воду и еду. Сейчас десятки рейсов на прилёт и вылет задерживаются, также есть отмененные. Ограничения во всех аэропортах Москвы были сняты более часа назад», — сообщает telegram-канал Shot.
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