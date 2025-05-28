Россияне нашли 500-летние реликвии малознакомой культуры в пещере в Мексике

Спелеологи, среди которых есть россияне, нашли 14 древних артефактов в пещере Тлайокок в Мексике, которая расположена на высоте 2,4 тыс. метров, передает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).
«Коллекция состоит из: трех браслетов из ракушек, возможно, принадлежащих к морскому виду Triplofusus giganteus, фрагмента браслета малакологического происхождения, гигантской улитки вида Strombus sp., куска обугленной древесины, двух целых каменных дисков, похожих на пиритовые зеркала, еще шести фрагментов дисков, а также образцов отложений», — говорится в сообщении.
По предположению археологов, предметы относятся к постклассическому периоду и, возможно, были помещены в пещеру в 950−1521 годы нашей эры. Скорее всего, артефакты относятся к культуре тлакотепехуа, которая населяла этот регион и остается малоизученной.
Спелеологи сначала подумали, что находка — мусор, которую каким-то образом оставили на такой высоте туристы.
«Это было так захватывающе и невероятно! Для меня это было похоже на открытие колодца глубиной более 300 метров внутри пещеры, над чем нужно очень много работать, только здесь нам повезло», — приводит INAH слова спелеолога из России Екатерины Павловой.
Археолог Мигель Перес Негрете отметил, что найти данные украшения — нелегкая задача. Тропа опасна из-за присутствия диких животных, там водятся змеи и пумы, которые часто преследуют людей.
Ранее при раскопках в Ираке нашли плиту с изображением правителя Ассирии.