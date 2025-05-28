Анджелина Джоли просит Брэда Питта о перемирии: вот в чем дело

Напомним, в конце прошлого года экс-супруги официально оформили развод спустя 8 лет скандалов и споров. 30 декабря их несчастливой семейной жизни пришел конец, они поставили подписи под соответствующим документом. У них есть шестеро общих детей, трое из которых — приемные.