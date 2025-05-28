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Анджелина Джоли просит Брэда Питта о перемирии: вот в чем дело

Radar: Анджелина Джоли боится заболеть на фоне конфликта с Брэдом Питтом.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Анджелина Джоли попросила бывшего мужа Брэда Питта о перемирии по вопросу их винодельни Chateau Miraval из-за страха заболеть. Об этом сообщает источник RadarOnline.

По информации инсайдера, Джоли полна страха, что негативная энергия и стресс могут вызвать у нее смертельные заболевания, в том числе и онкологию.

«Она отправила Брэду сообщения через посредника с просьбой о перемирии. Она хочет жить дальше», — говорится в сообщении.

Источник напоминает, в 2013 году Джоли перенесла профилактическую двойную мастэктомию после того, как врачи нашли у нее 87-процентный риск развития рака молочной железы и 50-процентный риск рака яичников.

Напомним, в конце прошлого года экс-супруги официально оформили развод спустя 8 лет скандалов и споров. 30 декабря их несчастливой семейной жизни пришел конец, они поставили подписи под соответствующим документом. У них есть шестеро общих детей, трое из которых — приемные.