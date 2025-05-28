Анджелина Джоли просит Брэда Питта о перемирии: вот в чем дело

Актриса Анджелина Джоли попросила бывшего мужа Брэда Питта о перемирии по вопросу их винодельни Chateau Miraval из-за страха заболеть. Об этом сообщает источник RadarOnline.
По информации инсайдера, Джоли полна страха, что негативная энергия и стресс могут вызвать у нее смертельные заболевания, в том числе и онкологию.
«Она отправила Брэду сообщения через посредника с просьбой о перемирии. Она хочет жить дальше», — говорится в сообщении.
Источник напоминает, в 2013 году Джоли перенесла профилактическую двойную мастэктомию после того, как врачи нашли у нее 87-процентный риск развития рака молочной железы и 50-процентный риск рака яичников.
Напомним, в конце прошлого года экс-супруги официально оформили развод спустя 8 лет скандалов и споров. 30 декабря их несчастливой семейной жизни пришел конец, они поставили подписи под соответствующим документом. У них есть шестеро общих детей, трое из которых — приемные.