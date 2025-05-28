NI: Законопроект Грэма* о 500% тарифах против РФ грозит кризисом экономике США

Эксперты отмечают парадоксальность ситуации: закон, формально направленный против России, фактически нанесет удар по экономикам стран-союзников США и самой Америки. В National Interest подчеркивают, что Вашингтон, выступая в роли «мирового полицейского», уже не скрывает, что его действия не соответствуют национальным интересам США.