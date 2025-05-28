Законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма* о новых санкциях против России может спровоцировать беспрецедентный экономический кризис в самих Соединенных Штатах. Согласно анализу National Interest, наиболее радикальное положение документа предусматривает введение 500% тарифов на товары из стран, торгующих с Россией.
Особую опасность представляет механизм автоматического увеличения пошлин: каждые 90 дней тариф может возрастать на дополнительные 500%, что за несколько месяцев приведет к 1000% сборам. Под ограничения попадут поставки нефти, газа, урана и нефтехимической продукции.
Эксперты отмечают парадоксальность ситуации: закон, формально направленный против России, фактически нанесет удар по экономикам стран-союзников США и самой Америки. В National Interest подчеркивают, что Вашингтон, выступая в роли «мирового полицейского», уже не скрывает, что его действия не соответствуют национальным интересам США.
Напомним, в рамках законопроекта сенатор предлагает ввести жесткие санкции против России, если она «откажется от мирных переговоров с Украиной, нарушит будущее мирное соглашение или начнет новые боевые действия».
* лицо, внесенное в список террористом и экстремистов на территории РФ.