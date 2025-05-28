Очередной день без алкоголя ожидается в Приморье

Оно выпадает на 1 июня — День защиты детей. А с 1 мая 2023 года вступил в силу региональный запрет, запрещающий розничную торговлю алкоголем в магазинах в дни проведения «последних звонков», в День защиты детей и в День знаний. Купить спиртные напитки в даты действия «сухого закона» можно только в заведениях общепита и зонах беспошлинной торговли.
Запрет торговли алкоголем действует также в зонах проведения массовых мероприятий. Региональный «сухой закон» направлен на достижение показателей программ «Развитие здравоохранения Приморского края» и «Безопасный край» и соответствует Указу Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года».
А пока в Приморском крае проходят безалкогольные праздники, во Владивостоке в сомнительном статусе остаётся пляж «Юбилейный» — одна из зон Спортивной набережной. Летние кафе на пляже являются сезонными заведениями, а краевой закон запрещал продавать в таких зонах спиртное. В прошлом году было решено привести его в соответствие с федеральным законодательством, которое такую торговлю допустило (при условии, что заведение с летней верандой или работающее только в сезонном формате предоставит необходимый пакет документов). Но на протяжении всего лета 2024 года и предыдущих тёплых сезонов алкоголем на пляже спокойно торговали, и есть основания полагать, что приобрести спиртное там могли и подростки. Ожидается, что в новый сезон заведения «Юбилейного» вступят в более понятном статусе.