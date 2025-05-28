В Челябинской области из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение

«С 28 мая по 2 июня в отдельных районах ожидается аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сообщили в региональном ЦГМС.
Во второй половине дня 28 мая в большинстве районов,
Во время жары южноуральцам рекомендуется меньше находиться на улице, больше пить воды, уменьшить физическую нагрузку, отказаться от жирной, сладкой и острой еды, включить в рацион больше овощей и фруктов, носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор.
Кроме того, рекомендуется устанавливать кондиционер на температуру от плюс 23 до плюс 27 градусов, чтобы избежать резких температурных перепадов.
Сотрудники МЧС также призывают соблюдать требования пожарной безопасности: не разжигать костры, не бросать окурки и непогашенные сигареты в траву.
Антициклон, подошедший к Уралу, не склонен усиливаться, атмосферное давление в нем не растет, а даже немного понижается. Тем не менее, самые теплые дни впереди. При перемещении центра антициклона через Урал, а затем — и его западной периферии, по которой с южными ветрами выносится на север теплый воздух, температура повысится по сравнению со вчерашним днем на 3−5 градусов. Значимые дожди кратковременного характера вероятны при отходе антициклона в Сибирь и приближении с запада атмосферного фронта (2−3 июня).