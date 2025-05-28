В Челябинской области из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение

Антициклон, подошедший к Уралу, не склонен усиливаться, атмосферное давление в нем не растет, а даже немного понижается. Тем не менее, самые теплые дни впереди. При перемещении центра антициклона через Урал, а затем — и его западной периферии, по которой с южными ветрами выносится на север теплый воздух, температура повысится по сравнению со вчерашним днем на 3−5 градусов. Значимые дожди кратковременного характера вероятны при отходе антициклона в Сибирь и приближении с запада атмосферного фронта (2−3 июня).