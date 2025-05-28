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В Челябинской области из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 100% 762 мм рт. ст. +14°

«С 28 мая по 2 июня в отдельных районах ожидается аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сообщили в региональном ЦГМС.

Во второй половине дня 28 мая в большинстве районов, 29—30 мая на всей территории прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Во время жары южноуральцам рекомендуется меньше находиться на улице, больше пить воды, уменьшить физическую нагрузку, отказаться от жирной, сладкой и острой еды, включить в рацион больше овощей и фруктов, носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор.

Кроме того, рекомендуется устанавливать кондиционер на температуру от плюс 23 до плюс 27 градусов, чтобы избежать резких температурных перепадов.

Сотрудники МЧС также призывают соблюдать требования пожарной безопасности: не разжигать костры, не бросать окурки и непогашенные сигареты в траву.

Антициклон, подошедший к Уралу, не склонен усиливаться, атмосферное давление в нем не растет, а даже немного понижается. Тем не менее, самые теплые дни впереди. При перемещении центра антициклона через Урал, а затем — и его западной периферии, по которой с южными ветрами выносится на север теплый воздух, температура повысится по сравнению со вчерашним днем на 3−5 градусов. Значимые дожди кратковременного характера вероятны при отходе антициклона в Сибирь и приближении с запада атмосферного фронта (2−3 июня).