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Опасную размороженную форель нашли под Волгоградом

Волгоградская компания попалась на нарушении при производстве рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор выявил несоответствия при оформлении документов на филе форели в Волгоградской области. Проверка проводилась в рамках мониторинга системы «Меркурий», предназначенной для отслеживания ветеринарных сопроводительных документов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

Специалисты ведомства обнаружили, что ветеринарный врач компании оформил документ на охлажденное филе форели на коже общим весом 109 кг. Однако, как установили проверяющие, филе было изготовлено из замороженной форели. Это является нарушением технологического процесса производства, поскольку при изготовлении охлажденной продукции используется только охлажденное сырье.

Компании указали на недопустимость подобных нарушений в будущем. Ведомство потребовало от предприятия впредь соблюдать все требования ветеринарного законодательства.