Опасную размороженную форель нашли под Волгоградом

Специалисты ведомства обнаружили, что ветеринарный врач компании оформил документ на охлажденное филе форели на коже общим весом 109 кг. Однако, как установили проверяющие, филе было изготовлено из замороженной форели. Это является нарушением технологического процесса производства, поскольку при изготовлении охлажденной продукции используется только охлажденное сырье.