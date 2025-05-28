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В Красноярском крае пожарные спасли двух лосят от огня

18 мая в Сухобузимском районе Красноярского края произошёл лесной пожар, на ликвидацию которого оперативно выехала бригада пожарных.

18 мая в Сухобузимском районе Красноярского края произошёл лесной пожар, на ликвидацию которого оперативно выехала бригада пожарных. Во время тушения огня пожарные заметили движение в дыму и обнаружили лосят.

Спасатели отметили, что малыши были очень слабыми и едва стояли на ногах, создавалось впечатление, что они только что родились. Вскоре из леса появилась их мать, лосиха, которая, заметив людей, сначала отступила в страхе. Пока она приходила в себя и пряталась в лесу, лосята освоились на открытом поле и позволили себя погладить. Один из них вскоре уснул, а другой начал играть с трактором.

По информации Лесопожарного центра, пока шла работа по ликвидации пожара, лосиха воспользовалась моментом и увела своих детенышей. Предварительные данные указывают на то, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее рассказывали, что в красноярском зоопарке родились арктические волчата.