В Иркутском районе на месяц ограничат движение для грузовиков

В Иркутском районе с 28 мая ограничат движение для большегрузов. Водители фур не смогут проехать по трассе Хомутово — Урик — Усть-Куда. Проезд будет закрыт до 26 июня.
— Ограничение действует на участке с 16 по 19 километр. Оно распространяется на автомобили грузоподъемностью свыше восьми тонн, — сообщили в дирекции автодорог.
На автомобильной дороге установлены информационные дорожные знаки. В связи с этими мерами, специалисты рекомендуют планировать маршрут заранее и использовать альтернативные пути объезда.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в городе продают раритетную иномарку за 1 495 000 рублей.