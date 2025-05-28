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В Иркутском районе на месяц ограничат движение для грузовиков

С 28 мая тяжеловесы не смогут проехать по трассе Хомутово-Урик-Усть-Куда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе с 28 мая ограничат движение для большегрузов. Водители фур не смогут проехать по трассе Хомутово — Урик — Усть-Куда. Проезд будет закрыт до 26 июня.

— Ограничение действует на участке с 16 по 19 километр. Оно распространяется на автомобили грузоподъемностью свыше восьми тонн, — сообщили в дирекции автодорог.

На автомобильной дороге установлены информационные дорожные знаки. В связи с этими мерами, специалисты рекомендуют планировать маршрут заранее и использовать альтернативные пути объезда.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в городе продают раритетную иномарку за 1 495 000 рублей.