Врач из Самары Моисеева рассказала о влиянии табака на развитие и здоровье детей

Специалист по репродуктивному здоровью регионального минздрава и ПФО рассказала самарцам о вреде табака для детей.
Врач отметила несколько последствий курения табака обоими родителями:
— риск рождения малыша с низким весом;
— из-за курения могут начаться преждевременные роды;
— дети курящих родителей подвержены аллергии и астме;
— при пассивном курении ребенка, риск внезапной детской смерти повышается в два раза;
— табачный дым может нарушить становление нервной системы, легких и иммунитета малыша;
— риск осложнений при беременности возрастает на 63%;
— из-за курения родителей у ребенка могут возникнуть психологические проблемы.
Моисеева подчеркивает, что при желании родить здорового ребенка, обоим родителям следует отказаться от курения.
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