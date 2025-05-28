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Врач из Самары Моисеева рассказала о влиянии табака на развитие и здоровье детей

Специалист по репродуктивному здоровью регионального минздрава и ПФО рассказала самарцам о вреде табака для детей.

Специалист по репродуктивному здоровью регионального минздрава и ПФО рассказала самарцам о вреде табака для детей.

Врач отметила несколько последствий курения табака обоими родителями:

— риск рождения малыша с низким весом;

— из-за курения могут начаться преждевременные роды;

— дети курящих родителей подвержены аллергии и астме;

— при пассивном курении ребенка, риск внезапной детской смерти повышается в два раза;

— табачный дым может нарушить становление нервной системы, легких и иммунитета малыша;

— риск осложнений при беременности возрастает на 63%;

— из-за курения родителей у ребенка могут возникнуть психологические проблемы.

Моисеева подчеркивает, что при желании родить здорового ребенка, обоим родителям следует отказаться от курения.

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