Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра Фриске рассказала, что тяжело переносит гнойную ангину

Наталья Фриске пожаловалась на тяжелое течение заболевания.

Источник: Аргументы и факты

Наталья Фриске поделилась в своём Telegram-канале информацией о том, что обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у неё гнойную ангину.

«Сейчас я вынуждена принимать антибиотики, и это непросто. Три дня у меня держится высокая температура, бросает то в холод, то в жар, и мне кажется, будто за мной гонится призрак!» — рассказала сестра Жанны Фриске.

По её словам, состояние осложняется тем, что в квартире отключили горячую воду. Ей трудно переносить болезнь без возможности принять нормальный душ, а отёк в горле мешает спать.

«Берегите себя и будьте здоровы! Я буду держать вас в курсе событий», — написала она.

Ранее сестра певицы Жанны Фриске поделилась последним семейным фото.