Сестра Фриске рассказала, что тяжело переносит гнойную ангину

Наталья Фриске поделилась в своём Telegram-канале информацией о том, что обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у неё гнойную ангину.
«Сейчас я вынуждена принимать антибиотики, и это непросто. Три дня у меня держится высокая температура, бросает то в холод, то в жар, и мне кажется, будто за мной гонится призрак!» — рассказала сестра Жанны Фриске.
По её словам, состояние осложняется тем, что в квартире отключили горячую воду. Ей трудно переносить болезнь без возможности принять нормальный душ, а отёк в горле мешает спать.
«Берегите себя и будьте здоровы! Я буду держать вас в курсе событий», — написала она.
Ранее сестра певицы Жанны Фриске поделилась последним семейным фото.