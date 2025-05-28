Еще ЖКХ сказало белорусам, как нужно делать ремонт в подъезде

ЖКХ пояснили с чего белорусы должны начинать ремонт в подъездах жилых домов. Подробные разъяснения дали в ЖКХ Минской области, пишет БелТА.
Так, в организации пояснили, что за месяц до начала работ заказчик (организация ЖКХ) должна проинформировать жильцов о том, что в подъезде будут проводить ремонт. Также информируют сразу же о примерной стоимости ремонта в расчете на 1 квадратный метр. И размещают информацию о контактах ответственных лиц, дате, месте и повестке общего собрания.
Общее собрание жильцов перед ремонтом подъезда проводится за 10 дней до его начала. На собрании жильцы принимают решение о ремонте, назначают ответственного за выполнение работ и последующую приемку.
— Не позднее чем за 5 дней до старта ремонтных работ заключается договор по утвержденной форме, — добавили в ЖКХ.
Кроме договора дополнительно должны быть приложены протокол общего собрания жильцов, локальная смета, дефектный акт.
— Участие в собрании и знание документов гарантируют, что ремонт пройдет по плану, а расходы будут обоснованными, — заключили в ЖКХ.
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