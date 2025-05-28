Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще ЖКХ сказало белорусам, как нужно делать ремонт в подъезде

ЖКХ объяснили белорусам, с чего нужно начинать ремонт в подъезде.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ пояснили с чего белорусы должны начинать ремонт в подъездах жилых домов. Подробные разъяснения дали в ЖКХ Минской области, пишет БелТА.

Так, в организации пояснили, что за месяц до начала работ заказчик (организация ЖКХ) должна проинформировать жильцов о том, что в подъезде будут проводить ремонт. Также информируют сразу же о примерной стоимости ремонта в расчете на 1 квадратный метр. И размещают информацию о контактах ответственных лиц, дате, месте и повестке общего собрания.

Общее собрание жильцов перед ремонтом подъезда проводится за 10 дней до его начала. На собрании жильцы принимают решение о ремонте, назначают ответственного за выполнение работ и последующую приемку.

— Не позднее чем за 5 дней до старта ремонтных работ заключается договор по утвержденной форме, — добавили в ЖКХ.

Кроме договора дополнительно должны быть приложены протокол общего собрания жильцов, локальная смета, дефектный акт.

— Участие в собрании и знание документов гарантируют, что ремонт пройдет по плану, а расходы будут обоснованными, — заключили в ЖКХ.

Также в ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей.

Еще Единый расчетно-справочный центр просит перевести Минск на электронные «жировки».

Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.