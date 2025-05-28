Еще ЖКХ сказало белорусам, как нужно делать ремонт в подъезде

Так, в организации пояснили, что за месяц до начала работ заказчик (организация ЖКХ) должна проинформировать жильцов о том, что в подъезде будут проводить ремонт. Также информируют сразу же о примерной стоимости ремонта в расчете на 1 квадратный метр. И размещают информацию о контактах ответственных лиц, дате, месте и повестке общего собрания.