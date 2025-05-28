25% самарцев хотят руководить компанией, в которой сейчас работают

Горожане рассказали о своих планах и амбициях на нынешних местах.
25% местных хотели бы возглавить организацию, в которой трудятся. Чаще об этом говорили мужчины — 31% против 18% среди девушек. Больше желания и у сотрудников с зарплатой от 100 тыс. рублей (33% против 20% с доходами пониже).
В основном мечтают о должности директора менеджеры по логистике (35%), специалисты по клиентскому обслуживанию (34%) и продажам (32%). Меньше об этом думают бухгалтеры (12%), психологи (10%), фармацевты и секретари (по 7%). Об этом сообщает сервис SuperJob.
Недавно писали, что в Самаре медсестра может рассчитывать на зарплату до 130 тыс. рублей в месяц.
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