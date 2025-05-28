Омичи выложили в соцсетях видео очередной прогулки «зацеперов»

Психологи объясняют причину интереса к зацепингу — дети гонятся за адреналином, новыми ощущениями и хайпом. Число случаев катания на движущемся транспорте растет от года к году, трагедий становится все больше. По открытым данным за 2024 год, в России не удалось спасти половину пострадавших зацеперов. 90% из погибших были несовершеннолетними.