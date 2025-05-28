Омичи выложили в соцсетях видео очередной прогулки «зацеперов»

Около полудня сегодня, 28 мая, в паблике «Омск с огоньком» появилась очередная запись с зацеперами. Так называют людей, которые катаются на транспорте, прицепившись к нему снаружи. Судя по видео, водитель троллейбуса не заметил необычных пассажиров.
«Очередные юные зацеперы на Левом берегу», — сообщил автор поста.
Напомним, это не первый случай незаконной езды снаружи транспортных средств. 19 мая «КП Омск» рассказала о подобной автопрогулке в публикации «Уши бы оторвал»: на Маркса замечены подростки-зацеперы".
Психологи объясняют причину интереса к зацепингу — дети гонятся за адреналином, новыми ощущениями и хайпом. Число случаев катания на движущемся транспорте растет от года к году, трагедий становится все больше. По открытым данным за 2024 год, в России не удалось спасти половину пострадавших зацеперов. 90% из погибших были несовершеннолетними.