Жительница США призвала своего пленного племянника остаться в России

Гражданка США призвала своего племянника, попавшего в плен ВС РФ, остаться в России любой ценой, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Украинский пограничник Евгений Беспарточный связался с российскими военными через бот обратной связи в мессенджере Telegram для добровольной сдачи в плен. Силовики согласились записать для него видеообращения от его близких родственников.
Выяснилось, что мать Беспарточного живет в России и ожидает получения российского гражданства, двоюродная сестра уже давно является гражданкой РФ, тетя Ника Уайт проживает в США, а жена и ребенок остались на Украине.
В своем обращении Ника Уайт призвала племянника не возвращаться на Украину ни при каких обстоятельствах. «Пожалуйста, оставайся в России, попроси политическое убежище…» — сказала она.
Беспарточный обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить его на российской территории до окончания боевых действий и рассмотреть возможность предоставления ему политического убежища, а в перспективе — гражданства РФ.
Ранее сообщалось, что попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Георгий Каракулин отказался участвовать в обмене и попросил о гражданстве РФ.