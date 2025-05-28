«Шокирует»: озвучен удушающий прогноз рекордной жары в ближайшие пять лет

Последствия будут неодинаковыми, отмечает The Guardian. По прогнозам, зимы в Арктике будут прогреваться в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру, отчасти из-за таяния морского льда, а это означает, что снег выпадает непосредственно в океан, а не образует слой на поверхности, который отражает солнечное тепло обратно в космос. По прогнозам, тропические леса Амазонки еще больше пострадают от засухи, в то время как в Южной Азии, Сахеле и Северной Европе, включая Великобританию, выпадет больше осадков.